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Во Львове начался отопительный сезон

Новости » Общество    07.10.2019 - 09:41
Во Львове начался отопительный сезон
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все сады, школы, больницы и поликлиники Львова получили тепло

Во Львове начался отопительный сезон, все сады, школы, больницы и поликлиники получили тепло. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

Мэр отметил, что дальше решение непосредственно за руководителями.

"С сегодняшнего дня все сады, школы, больницы и поликлиники Львова получили тепло. Далее решение непосредственно за руководителями", - написал он.

Во Львове начался отопительный сезон

Напомним, министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства Украины находятся на завершающем этапе подготовки к отопительному сезону. Ориентировочный календарный старт отопительного сезона - 15 октября.

РБК-Украина писало, в КГГА сообщали, что общая готовность Киева к пуску отопительного сезона составляет 97%. Еще проводится ремонт и замена сетей и оборудования.

Ранее сообщалось, что органы местного самоуправления могут начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября. В Киеве с 30 сентября начался отопительный сезон. Отмечается, по индивидуальным заявкам начали подключение теплоснабжения в больницы, школ, детских садов и другие учреждений социальной сферы.

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Новости Украины Львовотопительный сезон
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