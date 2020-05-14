Во Львове представили следующие этапы выхода из карантина: список новых ослаблений

Во Львове приняли решение о следующих этапах выхода из карантина. Об этом сообщает на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.

Как он сказал, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла соответствующее решение.

А именно, 15 мая открывают:

визовые центры;

продажу одежды, белья и обуви в магазинах, которые имеют прямой выход на улицу;

непродовольственные рынки.

С 18 мая заработают:

магазины одежды, белья и обуви, расположенные в торговых центрах;

поликлиники города.

Все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. В случае фиксации нарушения - штраф и закрытие.

Напомним, Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения. РБК-Украина их рассписало.

Добавим, что в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса.