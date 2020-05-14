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Во Львове представили следующие этапы выхода из карантина: список новых ослаблений

Новости » Коронавирус   

С завтрашнего дня во Львове открывают визовые центры

Во Львове приняли решение о следующих этапах выхода из карантина. Об этом сообщает на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.

Как он сказал, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла соответствующее решение.

А именно, 15 мая открывают:

  • визовые центры;
  • продажу одежды, белья и обуви в магазинах, которые имеют прямой выход на улицу;
  • непродовольственные рынки.

С 18 мая заработают:

  • магазины одежды, белья и обуви, расположенные в торговых центрах;
  • поликлиники города.

Все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. В случае фиксации нарушения - штраф и закрытие.

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Напомним, Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения. РБК-Украина их рассписало.

Добавим, что в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса.