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У Львові представили наступні етапи виходу з карантину: список нових послаблень

Новини » Коронавірус   

З завтрашнього дня у Львові відкривають візові центри

У Львові прийняли рішення про наступні етапи виходу з карантину. Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий.

Як він сказав, сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій прийняла відповідне рішення.

А саме, 15 травня відкривають:

  • візові центри;
  • продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю;
  • непродовольчі ринки.

З 18 травня запрацюють:

  • магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах;
  • поліклініки міста.

Всі ці заклади зобов’язані працювати за відповідними протоколами. У разі фіксації порушення - штраф і закриття.

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Нагадаємо, Міністерство інфраструктури представило план з 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення. РБК-Україна їх расспісало.

Додамо, що в Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту в зв'язку з епідемією коронавірусу.