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В Минздраве назвали критерии для ослабления карантина

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 10:01
В Минздраве назвали критерии для ослабления карантина
Фото: Максим Степанов (УНИАН)

Все этапы смягчений будут введены по формуле адаптивного карантина

На ближайшем заседании правительства будут утверждены критерии смягчения карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Степанова, его министерство разработало четкие поэтапные смягчения карантина.

"Как вы знаете, вчера президент Зеленский заявил, что нами уже разработан поэтапный выход из карантина. Действительно, Минздрав разработал все эти наши поэтапные смягчения карантинных мероприятий. Они четкие, и я думаю, что они будут приняты на ближайшем заседании правительства", - заявил глава Минздрава.

По его словам, все этапы смягчений будут введены по формуле адаптивного карантина.

"У нас есть четыре этапа. Каждому из этих этапов соответствует определенный критерий. Какие критерии мы заложили: у нас есть количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Это так называемый показных инцидентности. Загруженность кроватей должна быть не более 50%. Количество тестирований за последние 7 дней на 100 тысяч населения должно быть на уровне 15. Количество новых случаев за последние 7 дней к предыдущим 7 дням, которое должно быть на уровне 0,9-1", - сказал министр.

Напомним, впервые в Украине выздоровело от коронавируса больше людей, чем заразилось.

Как писало РБК-Украина, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что второй этап смягчения карантина в Украине может начаться 22 мая.

Кроме того, главный санврач прогнозировал, что масочный режим в Украине может завершиться до конца этого лета, если будет наблюдаться снижение новых случаев инфицирования коронавирусом.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинМаксим Степанов
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