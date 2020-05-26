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Во Львове поймали на взятке налоговика, который боролся с коррупцией

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 18:29
Во Львове поймали на взятке налоговика, который боролся с коррупцией
Фото: ГБР (РБК-Украина)

Чиновник требовал у бизнесмена 2 тыс. долларов

Во Львове на взятке задержали работника сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции главного управления ГНС в Закарпатской области. Чиновник требовал у предпринимателя 2 тыс. долларов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Мужчину задержали непосредственно во время получения им взятки. По предварительной информации, чиновник требовал от предпринимателя 2 тыс. долларов. За эту сумму налоговик обещал не создавать искусственных проблем для его бизнеса.

"26 мая 2020 года должностное лицо задержано во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в ГБР.

Правоохранители готовятся вручить подозрение задержанному, решается вопрос избрания меры пресечения и отстранение его от занимаемой должности.

Налоговику-антикоррупционеру грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области на взятке задержали главного инспектора Галицкой таможни.

До того ГБР сообщала о задержании главы областного отделения Антимонопольного комитета, чиновника тоже поймали на взятке.

Также сообщалось, что за последние годы существенно возросло количество взяток, инициаторами которых были обычные украинцы.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Государственная налоговая администрация УкраиныЛьвоввзяткаГБР
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