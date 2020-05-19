Украинцы стали давать взятки правоохранителям вдвое чаще

Фото: полиция в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В сравнении с 2017 годом коррупция в правоохранительных органах увеличилась

За три последних года частота коррупционных практик населения при отношениях с правоохранительными органами Украины выросла примерно в два раза. Около 40% граждан заявили о случаях коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования компании Info Sapiens.

По данным опроса, в 2020 году 61,7% граждан не сталкивались с проявлениями коррупции в отношениях с полицией (без учета патрульной), СБУ, прокуратурой. В 2017 году такого опыта не имели 81,1% опрошенных.

В 2020 году 13,3% респондентов сообщили, что работники правоохранительных органов намекали/требовали денежное вознаграждение, подарки, услуги и другие неофициальные расходы (в 2017 году - 9,5%).

Кроме того, 13,3% опрошенных использовали свои связи, "блат", влиятельных родственников, знакомых, друзей, которые не работают в правоохранительных органах, для решения определенных вопросов, получения преимуществ, ускорения решения вопроса и т.п. (в 2017 году - 2,6%).

Еще 10,7% обращались за помощью к своим родственникам/близким, которые работают в правоохранительных органах (в 2017 году - 4,4%).

Также 10,2% по собственной инициативе предлагали работникам правоохранительных органов денежное вознаграждение, услуги и другую неофициальную плату или подарки (в 2017 году - 2,1%).

Еще 4,5% граждан заявили, что их заставляли сделать благотворительные взносы.

Вторая волна исследования была проведена компанией Info Sapiens 4 марта - 8 апреля 2020 года. В рамках национально репрезентативного опроса проведено 2516 личных интервью. Программа финансируется Европейским союзом и софинансируется и внедряется Министерством иностранных дел Дании.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июле 2019 года 8,8% украинцев заявили, что им лично или членам их семьи в течение последних 12 месяцев приходилось давать взятки за получение административных услуг.

Напомним, по данным исследования компании Info Sapiens, в 2020 году наиболее серьезной проблемой украинцы считают высокую стоимость жизни и низкие зарплаты. На втором месте коррупция.

Автор: Александр Белоус