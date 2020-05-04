ГБР задержало на взятке главу областного отделения АМКУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновник АМКУ требовал от руководителя предприятия 3000 долларов США за минимизацию штрафных санкций

Следователи Государственного бюро расследований задержали руководителя Закарпатского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины на взятке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.



По предварительной информации, чиновник АМКУ требовал от руководителя предприятия 3000 долларов США за минимизацию штрафных санкций в отношении выявленных нарушений ведения хозяйственной деятельности.



"Следователи ГБР задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, во время получения части неправомерной выгоды в сумме 1100 долларов США", - говорится в сообщении.



Сейчас решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Днепропетровской области задержали прокурора на взятке за закрытие дела. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Как сообщало РБК-Украина, следователи ГБР задержали одного из руководителей управления Государственной службы с чрезвычайных ситуаций в Волынской области и начальника одного из отрядов управления на получении взятки.