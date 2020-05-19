Во Львовской области работников таможни "поймали" на взятке

Фото: деньги (РБК-Украина)

В ходе обысков изъяты документы, которые свидетельствуют о причастности таможенников и денежные средства в сумме более 27 тыс. долларов и почти 3 тыс. евро

Следователи Государственного бюро расследований во Львове задержали главного инспектора Галицкой таможни за получение взятки. За вознаграждение в размере более 500 тыс. грн они не должны были препятствовать оформлению документов на импорт товаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, правоохранители вместе с таможенными брокерами наладили схему систематического получения неправомерной выгоды от физических и юридических лиц, субъектов внешне-экономической деятельности.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Львове, задержали главного инспектора Галицкой таможни ГТСУ и таможенного брокера во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в ходе обысков по месту работы и месту жительства фигурантов уголовного производства изъяты документы, которые свидетельствуют о причастности таможенников к противоправной деятельности, и средства в сумме более 27 тыс. долларов и почти 3 тыс. евро, вероятно полученных преступным путем.

"18 мая 2020 года старший инспектор и брокер беспрепятственно пропустили через таможенный пост товар на сумму свыше 500 тысяч гривен. После чего должностное лицо и его подельника задержали во время получения очередной части неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - информирует ведомство.

Фото: задержание работников таможни (dbr.gov.ua)

Напомним, правоохранители разоблачили двух должностных лиц Одесской таможни на систематическом получении неправомерной выгоды. Суд избрал подозреваемым таможенникам меры предосторожности.

Как сообщало РБК-Украина, в ходе следственных действий на Одесской таможне было задержано и. о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни. Таможенника задержали во время получения неправомерной выгоды.

Автор: Виталина Благодатова