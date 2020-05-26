У Львові впіймали на хабарі податківця, який боровся з корупцією

Фото: ДБР (РБК-Україна)

Посадовець вимагав у підприємця 2 тис. доларів

У Львові затримали на хабарі працівника сектору з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДПС в Закарпатській області. Чиновник вимагав у підприємця 2 тис. доларів.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Чоловіка затримали безпосередньо під час отримання ним хабара. За попередньою інформацією, чиновник вимагав від підприємця 2 тис. доларів. За цю суму податківець обіцяв не створювати штучних проблем його бізнесу.

"26 травня 2020 року посадову особу затримано під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили у ДБР.

Правоохоронці готуються вручити підозру затриманому, вирішується питання обрання запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади.

Податківцю-антикорупціонеру загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львівській області на хабарі затримали головного інспектора Галицької митниці.

До того ДБР повідомляла про затримання керівника обласного відділення Антимонопольного комітету, чиновника також спіймали на хабарі.

Також повідомлялося, що за останні роки суттєво зросла кількість хабарів, ініціаторами яких були звичайні українці.

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Автор: Роман Калиниченко