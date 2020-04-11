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Во Львове подтвердили коронавирус у умершего мужчины

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 17:19
Во Львове подтвердили коронавирус у умершего мужчины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина умер в ночь с 8 на 9 апреля

Во Львове у умершего подозрением на коронавирус мужчины подтвердили заболевание COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской областной государственной администрации (ОГА).

По данным департамента здравоохранения ОГА, результаты анализов умершего мужчины с подозрением на коронавирус получили ночью 10 апреля. Тест на коронавирус оказался положительным.

"Мужчину госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с хронической пневмонией. У него были сопутствующие болезни, в том числе и сахарный диабет", - добавили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове умер пациент с подозрением на коронавирус. Во Львовской инфекционной больнице умер 49-летний человек, который тяжело болел пневмонией. Коронавирус обнаружили у его жены, которую также госпитализировали.

Также РБК-Украина сообщало, что в Кропивницком вчера зафиксировали смерть больного коронавирусом мужчины. В больнице от воспаления легких умер 71-летний житель Кропивницкого. Это уже шестой летальный случай в области.

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