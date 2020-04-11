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В Кропивницком умер больной коронавирусом мужчина

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 15:28
В Кропивницком умер больной коронавирусом мужчина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Летальный случай зафиксировали 10 апреля

В Кропивницком вчера, 10 апреля, зафиксировали смерть больного коронавирусом мужчины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

По данным ОГА, вчера в больнице от воспаления легких умер 71-летний житель Кропивницкого. У мужчины было подтверждено заражение коронавирусом. Это уже шестой летальный случай в области.

В целом в Кировоградской области по состоянию на 11 апреля лабораторно подтвердили 106 случаев заболевания коронавирусом. Среди больных 97 взрослых и трое детей. Госпитализировано 59 больных коронавирусом пациентов, остальные лечатся дома.

В Кропивницком умер больной коронавирусом мужчина

Напомним, ранее сообщалось, что большинство больных коронавирусом в Кировоградской области составляют медицинские работники. Коронавирусом в области заразились более 40 медиков, из них 20 - работники областного госпиталя ветеранов войны.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 11 апреля в Украине лабораторно подтвердили 2511 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 73 пациента, еще 79 лицам удалось выздороветь.

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