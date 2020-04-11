У Львові підтвердили коронавірус у померлого чоловіка

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік помер в ніч з 8 на 9 квітня

У Львові у померлого з підозрою на коронавірус чоловіка підтвердили захворювання на COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської обласної державної адміністрації (ОДА).

За даними департаменту охорони здоров’я ОДА, результати аналізів померлого чоловіка з підозрою на коронавірус отримали вночі 10 квітня. Тест на коронавірус виявився позитивним.

"Чоловіка госпіталізували у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з хронічною пневмонією. У нього були супутні хвороби, зокрема й цукровий діабет", - додали в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові помер пацієнт з підозрою на коронавірус. У Львівській інфекційній лікарні помер 49-річний чоловік, який важко хворів на пневмонію. Коронавірус виявили у його дружини, яку також госпіталізували.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Кропивницькому вчора зафіксували смерть хворого на коронавірус чоловіка. У лікарні від запалення легень помер 71-річний мешканець Кропивницького. Це вже шостий летальний випадок в області.