Во Львове умер мужчина с подозрением на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жена мужчины находится в больнице и у нее подтвердили коронавирус

Сегодня, 9 апреля, во Львовской инфекционной больнице скончался мужчина, у которого мог быть коронавирус. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Как сообщается, умер 49-летний мужчина с подозрением на коронавирус, который тяжело болел пневмонией. Сейчас его жена находится в больнице и у нее подтвердили заболеваемость на COVID-19.

Напомним, за сутки во Львовской области было зафиксировано 25 новых случаев инфицирования коронавирусом. По данным Минздрава, общее количество заражений в области увеличилось до 61, а по состоянию на утро 8 апреля, во Львовской области было подтверждено 36 случаев инфицирования.

Кроме того, за ночь в Львовской областной инфекционной клинической больнице обратилось 10 человек из Львова, Тернополя и Самборского района с подозрением на коронавирус.

Также во Львове городская комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении ограничительных мер на время карантина.

РБК-Украина ранее сообщало, что за сутки количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилась на 224 человек. Всего зафиксировано 1892 случаев заражений.