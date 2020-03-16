Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали восемь человек

Во Львове за сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, у всех госпитализированных были взяты анализы, которые направили в лабораторию Центра общественного здоровья в Киеве. Результаты исследований будут известны через два дня.

Среди тех, кого госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу есть двое пациентов из Дрогобычского района, один - из Перемышлянского и остальные - из Львова.

Напомним, по состоянию на утро 16 марта в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигли пяти человек: четыре случая в Черновицкой и один - в Житомирской области.

Кроме того, у эвакуированных из Италии украинцев не обнаружили коронавирус. После прибытия самолета в Украину в аэропорту "Борисполь" врачи сделали быстрый тест на COVID-19, однако все эвакуированные все равно обязались уйти на 14-дневную изоляцию (на время возможного инкубационного периода).

Добавим, что 16 марта в Украине усилили меры карантина. А 17 числа народные депутаты на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.