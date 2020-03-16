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В эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружили коронавирус, - Минздрав

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 01:19
В эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружили коронавирус, - Минздрав
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Им провели экспресс-тесты в аэропорту "Борисполь"

В эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружен коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства здравохранения.

Отмечается, что в аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружили.

Итальянские медики совершили медицинский осмотр пассажиров до посадки в самолет. Было осуществлено также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

После прибытия самолета в Украину в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.

Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).

Напомним, вечером 15 марта в международный аэропорт "Борисполь" прилетел самолет спецрейса с эвакуированными из Италии украинцами.

Ранее сообщалось, что все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции в домашних условиях в течение 14 дней. За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность.

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