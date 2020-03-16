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У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували вісім осіб

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 14:55
У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували вісім осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У госпіталізованих взяли біоматеріал, результат буде відомий через два дні

У Львові за добу з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували вісім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, у всіх госпіталізованих були взяті аналізи, які направили в лабораторію Центру громадського здоров'я в Києві. Результати досліджень будуть відомі через два дні.

Серед тих, кого госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню є двоє пацієнтів з Дрогобицького району, один - з Перемишлянського та інші - зі Львова.

Нагадаємо, станом на ранок 16 березня в Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених досягли п'яти осіб: чотири випадки в Чернівецькій і один - у Житомирській області.

Крім того, в евакуйованих з Італії українців не виявили коронавірус. Після прибуття літака в Україну в аеропорту "Бориспіль" лікарі зробили швидкий тест на COVID-19, проте всі евакуйовані все одно зобов'язалися піти на 14-денну ізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).

Додамо, що 16 березня в Україні посилили заходи карантину. А 17 числа народні депутати на позачерговому засіданні мають намір прийняти ряд ініціатив для протидії коронавіруса.

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