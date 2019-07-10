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Во Львове в парке обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами

Новости » Происшествия    10.07.2019 - 10:50
Во Львове в парке обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами
Фото: изъятая граната (facebook.com varta1.com.ua)

Были обнаружены три гранаты Ф-1 и восемь РГД-5

Во Львове на улице Гордынских в парке "Песочные озера" обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

Как отмечается, были обнаружены три гранаты Ф-1 и восемь РГД-5. Их нашли в озере на территории парка. Место обнаружения боеприпасов до их изъятия и обезвреживания находится под охраной наряда Национальной полиции.

Отметим, что парк "Песчаные озера" - место отдыха жителей микрорайона с населением около 15 000 жителей.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее заявлял, что в течение среды, 19 июня, в полицию поступило сообщение о заминировании львовского железнодорожного вокзала. Людей эвакуировали. После проверки информация о минировании не подтвердилась.

РБК-Украина писало, что ранее в одном из сел Пустомытовского района Львовской области правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который угрожал взорвать частный дом, в котором находилась его жена и семья. Полиция задержала мужчину.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской университетской больнице в ночь на 8 января умер пострадавший от взрыва гранаты 2 января 42-летний мужчина.

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