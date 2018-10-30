В Львовской обл. задержали мужчину с гранатой, который угрожал взорвать дом

Фото: задержание в Львовской области lv.npu.gov.ua)

Спецназовцы взяли штурмом дом, где находился преступник

В одном из сел Пустомытовского района Львовской области правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который угрожал взорвать частный дом, в котором находилась его жена и семья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

В полиции рассказали, что 29 октября в 18:25, поступило сообщение, что 53-летний местный житель угрожает взорвать гранату в доме, где находились его жена и ее семья.

"На место происшествия прибыло руководство Главного управления Национальной полиции во Львовской области, следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции, взрывотехники и спецназовцы Корда", - сообщили в полиции.

Глава полиции во Львовской области Валерий Середа рассказал, что мужчина не шел на контакт и продолжал угрожать взорвать дом.

"В действие была введена спецоперация "Гром", спецназовцы взяли штурмом дом. Злоумышленник задержан. Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа, гранату РГД-5 изъято", - заявил Середа.

Проводится осмотр здания с целью проверки наличия другого оружия. Правоохранители устанавливают происхождение гранаты РГД-5 в злоумышленника.

Фото: место происшествия (lv.npu.gov.ua)

Напомним, екс-мэра города в Львовской области осудили на 9 лет за взятку в 1 млн гривен. Сиховский районный суд Львова осудил на 9 лет лишения свободы бывшего городского голову города Николаев в Львовской области за получение им взятки в 1 млн гривен.