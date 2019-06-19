В Киеве и Львове "минировали" вокзалы, в Одессе и Киеве - аэропорты

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Ни одно из сообщений не подтвердилось

В течение среды, 19 июня, в полицию поступили сообщения о минировании аэропортов Одессы и возле Киева, а также киевского и львовского железнодорожных вокзалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Facebook.

В частности, по его словам, поступили сообщения о заминировании аэропорта Одессы, а также "Борисполя" и "Жулян" в Киеве.

Кроме того неизвестные заявляли о "минировании" центральных вокзалов Львова и Киева.

"И в завершение волшебного вечера "замечательного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова", - написал Омелян.

Он отметил, что все эти сообщения не подтвердились, однако полиции пришлось принять все меры для проверки, в том числе эвакуировать людей.

"Понимаем, что сообщения фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацию людей. Извините, за временные неудобства, но мы должны заботиться о вашей безопасности", - написал министр.

Он также добавил, что в большинстве случаев звонки о "минировании" осуществляются с оккупированных территорий.

"Российские спецслужбы развлекаются...", - считает Омелян.

Отметим, вечером 19 июня в полицию Киева поступило сообщение о минировании центрального вокзала. Правоохранители перекрыли входы в Центральный и Южный вокзалы и направляли пассажиров к поездам через боковые подземные переходы. В то же время движение поездов проходило по расписанию.

Напомним, 18 июня полиция Харькова проверяла сообщения о минировании 38 объектов города и области, ни одно из которых не подтвердилось. Впоследствии полиция квалифицировала сообщения о массовом "минировании" как террористический акт.