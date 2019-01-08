В Тернополе умер пострадавший от взрыва гранаты в общежитии

Иллюстративное фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

Мужчина скончался в ночь на 8 января

В Тернопольской университетской больнице в ночь на 8 января умер пострадавший от взрыва гранаты 2 января 42-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как выяснило следствие, взрыв был вызван неосторожным обращением со взрывным устройством, которое, по предварительной информации, принес в квартиру своего соседа 42-летний житель Тернополя. Последний был участником АТО - с места происшествия было изъято удостоверение. Сейчас продолжается следствие.

Как сообщается на странице в Facebook УНА-УНСО Львов, погибшим оказался участник войны в Абхазии и на Донбассе Михаил Башаев (Шамиль).

Напомним, 2 января в Тернополе на улице Макаренко на втором этаже в общежитии взорвалась граната. В результате взрыва один человек погиб и еще двое получили ранения.

РБК-Украина сообщало, что в Тернопольской области 2 января вследствие взрыва гранаты пострадали пять человек. Чрезвычайное происшествие произошло в селе Колодиевка около 23:00. В результате взрыва в больницу доставили пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет.

У всех пострадавших травмы различной степени тяжести - травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваными ранами различных частей тела. Состояние троих стабильное. Двое попали в реанимацию.