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У Львові в парку виявили пакет з 11 бойовими гранатами

Новини » Надзвичайні події    10.07.2019 - 10:50
У Львові в парку виявили пакет з 11 бойовими гранатами
Фото: вилучена граната (facebook.com varta1.com.ua)

Були виявлені три гранати Ф-1 та вісім РГД-5

У Львові на вулиці Гординських в парку "Піскові озера" виявили пакет з 11 бойовими гранатами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу департаменту цивільного захисту Львівської облдержадміністрації у Facebook.

Як зазначається, були виявлені три гранати Ф-1 та вісім РГД-5. Їх знайшли в озері на території парку. Місце виявлення боєприпасів до їхнього вилучення і знешкодження перебуває під охороною наряду Національної поліції.

Зазначимо, що парк "Піскові озера" - місце відпочинку жителів мікрорайону з населенням близько 15 тисяч жителів.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян раніше заявляв, що протягом середи, 19 червня, до поліції надійшло повідомлення про замінування львівського залізничного вокзалу. Людей евакуювали. Після перевірки інформація про мінування не підтвердилась.

РБК-Україна писало, що раніше в одному із сіл Пустомитівського району Львівської області правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, що погрожував підірвати приватний будинок, в якому перебувала його дружина та родина. Поліція затримала чоловіка. 

Раніше повідомлялось, що у Тернопільській університетській лікарні у ніч на 8 січня помер постраждалий від вибуху гранати 2 січня 42-річний чоловік. 

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