У Львові вночі горіли два відділення "Альфа Банку"

Фото: місце події (facebook.com/igor.zinkevych)

Ніхто не постраждав

У Львові сталися пожежі у двох відділеннях "Альфа Банку" вночі, 28 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 032.ua.

Як зазначається, пожежі сталися на вулиці Політехнічній, 2 та на проспекті Чорновола, 45. Пожежі були незначними, постраждалих унаслідок інциденту немає.

У коментарі місцевому виданню речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області Віталій Туровцев повідомив, що спочатку пожежа виникла на вулиці Політехнічна, а за півгодини - на проспекті Чорновола.

"Інформацію про пожежу на вулиці Політехнічній, 2, рятувальники отримали о 03:03. Загоряння площею 4 м.кв відбулося на першому поверсі у відділенні банку. Вогонь знищив вікно, кондиціонер, дві відеокамери, пошкодив підлогу та стелі. О 03:27 пожежа була ліквідована", - сказав Туровцев.

За його словами, в результаті другої пожежі у банку, яка сталася на проспекті Чорновола, 45, о 03:36, було пошкоджено вікно та стіни. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь о 03:50.

Над ліквідаціями пожеж у фінансових установах працювали 20 рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Фото: місце події (facebook.com/igor.zinkevych)

За повідомленням депутата Львівської міськради Ігора Зінкевича, у обох відділеннях банку хулігани спочатку розбивали вікна, а потім кидали у приміщення запальні суміші.

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, в Києві невідомий закидав торгово-розважальний центр Ocean Plaza димовими шашками.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 листопада у Львові горіла обласна клінічна лікарня. Тоді довелося евакуювати 481 людину, з них 276 хворих.