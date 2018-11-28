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У Львові вночі горіли два відділення "Альфа Банку"

Новини » Надзвичайні події    28.11.2018 - 11:33
У Львові вночі горіли два відділення "Альфа Банку"
Фото: місце події (facebook.com/igor.zinkevych)

Ніхто не постраждав

У Львові сталися пожежі у двох відділеннях "Альфа Банку" вночі, 28 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 032.ua.

Як зазначається, пожежі сталися на вулиці Політехнічній, 2 та на проспекті Чорновола, 45. Пожежі були незначними, постраждалих унаслідок інциденту немає. 

У коментарі місцевому виданню речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області Віталій Туровцев повідомив, що спочатку пожежа виникла на вулиці Політехнічна, а за півгодини - на проспекті Чорновола. 

"Інформацію про пожежу на вулиці Політехнічній, 2, рятувальники отримали о 03:03. Загоряння площею 4 м.кв відбулося на першому поверсі у відділенні банку. Вогонь знищив вікно, кондиціонер, дві відеокамери, пошкодив підлогу та стелі. О 03:27 пожежа була ліквідована", - сказав Туровцев.

За його словами, в результаті другої пожежі у банку, яка сталася на проспекті Чорновола, 45, о 03:36, було пошкоджено вікно та стіни. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь о 03:50. 

Над ліквідаціями пожеж у фінансових установах працювали 20 рятувальників та дві одиниці спецтехніки. 

Фото: місце події (facebook.com/igor.zinkevych)

За повідомленням депутата Львівської міськради Ігора Зінкевича, у обох відділеннях банку хулігани спочатку розбивали вікна, а потім кидали у приміщення запальні суміші. 

У Львові вночі горіли два відділення &quot;Альфа Банку&quot;

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, в Києві невідомий закидав торгово-розважальний центр Ocean Plaza димовими шашками.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 листопада у Львові горіла обласна клінічна лікарня. Тоді довелося евакуювати 481 людину, з них 276 хворих.

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