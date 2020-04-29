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У Львові хочуть дозволити роботу літніх майданчиків ресторанів

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 19:37
У Львові хочуть дозволити роботу літніх майданчиків ресторанів
Ілюстративне фото (flickr)

З 12 травня пропонується також дозволити роботу закладів харчування на виніс

Міська влада Львова хоче дозволити роботу літніх майданчиків у ресторанах на наступний день після пом’якшення карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Львівського штабу з протидії коронавірусу.

На сьогоднішньому засіданні міського штабу та міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено звернутись з відповідним проханням до Кабінету міністрів.

"Звернутися до уряду з проханням дозволити роботу закладів харчування в частині літніх майданчиків та обслуговування на виніс із 12 травня (за протоколом)", - йдеться у рішенні.

Комісія також просить відновити з 12 травня роботу деяких закладів торгівлі та підприємств, зокрема, магазинів одягу, перукарень, магазинів будматеріалів, книгарень, квіткових магазинів, фотосалонів та магазинів побутової техніки.

Крім того, за окремим рішенням Кабміну, міська влада Львова просить дозволити відвідування парків, лісопарків і скверів, а також спортивних майданчиків для індивідуальних занять.

Станом на ранок 29 квітня у Львові та області було зареєстровано 405 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. З них - 13 летальних. Ще 66 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на наступному тижні ухвалить ряд рішень щодо послаблення карантину з 11 травня. Серед кроків, зокрема, розглядається можливість введення так званого адаптивного карантину - в залежності від епідемічної ситуації в регіонах.

Раніше уряд представив план виходу країни з карантину, що складається з п'яти етапів. Зазначимо, що роботу закладів громадського харчування з обслуговуванням на виніс пропонується дозволити тільки на другому етапі.

Детальніше про те, як Україна виходитиме з карантину - в матеріалі РБК-Україна.

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