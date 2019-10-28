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У Львові та Херсоні повідомили про масове мінування

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 12:03
У Львові та Херсоні повідомили про масове мінування
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Поліції повідомили, що готель та міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького заміновані

Поліція перевіряє інформацію про масові мінування у Львові та Херсоні. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Поліції на електронну пошту написали про те, що готель та міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького заміновані.

"За адресами, виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб, які задіюються у таких випадках. Після евакуації громадян правоохоронці обстежать приміщення аеропорту та готелю, а також прилеглу до них територію", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, поліція перевіряє інформацію про замінування в Херсоні готелю, аеропорту та телевежі.

Зазначимо, що поліції Одеси також повідомили про замінування готелю та аеропорту. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня на телефонну лінію і електронну пошту поліцій Львова, Харькова і Житомира надійшли повідомлення про замінування важливих об'єктів інфраструктури. Зокрема, у Львові "замінували" вокзал та облдержадміністрацію; У Харкові - три університети та житловий будинок; у Житомирі - територію біля облдержадміністрації. Згодом інформація про замінування не підтвердилася.

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