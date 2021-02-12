Во Львове горело отделение одного из банков. Полиция расследует поджог
Сегодня ночью во Львове в помещении отделения одного из банков произошел пожар. Правоохранители подозревают, что возгорание возникло в результате поджога.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции.
Как сообщается, пожар в отделении банка возник около 3:00 на улице Сиховской. После локализации пожара, погибших и травмированных в результате происшествия нет, однако огонь повредил часть помещения площадью около 10 квадратных метров.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы. Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.
Фото: отделение банка (facebook.com/MVS.LVIV)
Напомним, в поселке Песочин под Харьковом 7 февраля неизвестный сжег сразу три автомобиля, которые стояли во дворе дома на улице Кушнарева. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Также РБК-Украина писало, что в одном из детских садов Киева вспыхнул пожар. В результате происшествия эвакуировали 124 ребенка, из-за погодных условий их поместили в два автобуса и перевезли в другое учреждение.