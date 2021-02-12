Во Львове горело отделение одного из банков. Полиция расследует поджог

Сегодня ночью во Львове в помещении отделения одного из банков произошел пожар. Правоохранители подозревают, что возгорание возникло в результате поджога.

Как сообщается, пожар в отделении банка возник около 3:00 на улице Сиховской. После локализации пожара, погибших и травмированных в результате происшествия нет, однако огонь повредил часть помещения площадью около 10 квадратных метров.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы. Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.

Фото: отделение банка (facebook.com/MVS.LVIV)