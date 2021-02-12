У Львові горіло відділення одного з банків. Поліція розслідує підпал
Сьогодні вночі у Львові у приміщенні відділення одного з банків сталася пожежа. Правоохоронці підозрюють, що займання виникло внаслідок підпалу.
Як повідомляється, пожежа у відділенні банку виникла близько 3:00 на вулиці Сихівській. Після локалізації пожежі, загиблих та травмованих внаслідок події немає, проте вогонь пошкодив частину приміщення площею близько 10 квадратних метрів.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
Наразі проводиться досудове розслідування, призначені експертизи. Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.
Фото: відділення банку (facebook.com/MVS.LVIV)
Нагадаємо, у селищі Пісочин під Харковом 7 лютого невідомий спалив відразу три автомобілі, які стояли у дворі будинку на вулиці Кушнарьова. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу.
Також РБК-Україна писало, що в одному з дитячих садків Києва спалахнула пожежа. Внаслідок події евакуювали 124 дитини, через погодні умови їх помістили у два автобуси та перевезли до іншого закладу.