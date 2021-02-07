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Под Харьковом ночью сожгли три автомобиля, возбудили дело

Новина українською → Харьков, Воскресенье 07 февраля 2021 15:53
Под Харьковом ночью сожгли три автомобиля, возбудили дело Фото: уничтоженные автомобили (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В поселке Песочин под Харьковом сегодня ночью неизвестный сжег сразу три автомобиля, которые стояли во дворе дома на улице Кушнарева. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня около 4 часов утра. Злоумышленник поджег автомобиль Hyundai Tucson, но огонь перекинулся на соседние Buick Encore и MG 550. В результате сгорели все три автомобиля.

"Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Сейчас правоохранители устанавливают личность причастного и обстоятельства происшествия.

Под Харьковом ночью сожгли три автомобиля, возбудили дело

Фото: пожарные на месте инцидента (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в центре Киева горело кафе "Бистро". Спасатели эвакуировали из заведения 5 человек, они не пострадали.

Кроме того, в Черновцах сегодня произошел взрыв в торговом центре "Майдан". В результате инцидента никто не пострадал.

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