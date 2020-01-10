Во Львове в ДТП погиб малолетний ребенок

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За медицинской помощью обратились 3 человека

Во Львове днем 9 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб малолетний ребенок и еще три человека пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры произошло столкновение автомобилей Volkswagen Transporter и Volkswagen Passat.

В результате аварии погиб 3-летний ребенок, находившийся в салоне одного из автомобилей. Еще трое человек обратились за медицинской помощью.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Виновнику трагедии грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, ранее во Львовской обласі произошло столкновение микроавтобуса с тягачом. В результате ДТП погибли 3 человека. Микроавтобус Volkswagen выехал на полосу встречного транспорта. Водителя Volkswagen задержали, а по факту аварии открыли уголовное производство.

Кроме того, в Кривом Роге на улице Каткова автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе. В результате наезда автомобиля погибли 2 человека. За рулем автомобиля находилась 31-летняя местная жительница, которая сбежала с места происшествия.