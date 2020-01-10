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У Львові в ДТП загинула малолітня дитина

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 03:47
У Львові в ДТП загинула малолітня дитина
Ілюстративне фото (pexels.com)

За медичною допомогою звернулися 3 людини

У Львові вдень 9 січня сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула малолітня дитина та ще три людини постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За попередніми даними правоохоронців, на перехресті вулиць Пасічна та Медової Печери сталося зіткнення автомобілів Volkswagen Transporter та Volkswagen Passat.

В результаті аварії загинула 3-річна дитина, яка перебувала в салоні одного з автомобілів. Ще троє людей звернулися за медичною допомогою.

Зазначається, що наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Винуватцю трагедії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Нагадаємо, раніше у Львівській обласі сталося зіткнення мікроавтобусу з тягачем. В результаті ДТП загинули 3 людини. Мікроавтобус Volkswagen виїхав на смугу зустрічного транспорту. Водія Volkswagen затримали, а за фактом аварії відкрили кримінальне провадження.

Крім того, у Кривому Розі на вулиці Каткова автомобіль влетів в натовп людей на пішохідному переході. В результаті наїзду автомобіля загинули 2 людини. За кермом автомобіля перебувала 31-річна місцева жителька, яка втекла з місця пригоди.

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