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Во Львове автомобиль въехал в остановку с людьми

Новости » Происшествия     19.01.2020 - 19:44
Во Львове автомобиль въехал в остановку с людьми
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На остановке во время ДТП находилось более 10 человек

Во Львове сегодня 19 января автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET.

Сообщается, что в воскресенье, 19 января, на ул. Кулиша автомобиль BMW въехал в остановку общественного транспорта возле ТРЦ Forum Lviv. Инцидент произошел в 18:25, на остановке в то время находилось более 10 человек. Автомобиль BMW внезапно выехал на тротуар и влетел в остановку. Водитель BMW не справился с управлением.

Как сообщила ZAXID.NET пресс-секретарь Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что одна женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

Напомним, в Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку гражданского транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы. По сообщению полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в остановку.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве фура въехала в остановку. Водителя грузовика зажало в кабине автомобиля, из него его доставали спасатели. О жертвах ДТП не сообщалось.

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