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У Львові автомобіль в'їхав у зупинку з людьми

Новини » Надзвичайні події     19.01.2020 - 19:44
У Львові автомобіль в'їхав у зупинку з людьми
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На зупинці під час ДТП знаходилося більше 10 осіб

У Львові сьогодні 19 січня автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET.

Повідомляється, що в неділю, 19 січня, на вул. Куліша автомобіль BMW в'їхав у зупинку громадського транспорту біля ТРЦ Forum Lviv. Інцидент стався о 18:25, на зупинці в той час перебувало понад 10 чоловік. Автомобіль BMW раптово виїхав на тротуар і влетів в зупинку. Водій BMW не впорався з керуванням.

Як повідомила ZAXID.NET прес-секретар Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що одна жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Нагадаємо, в Броварах співробітник поліції охорони в'їхав в зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми. За повідомленням поліції, водій автомобіля не впорався з керуванням і в'їхав в зупинку.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві фура в'їхала в зупинку. Водія вантажівки затиснуло в кабіні автомобіля, з нього його діставали рятувальники. Про жертви ДТП не повідомлялося.

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