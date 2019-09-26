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В Броварах полицейский въехал в остановку, есть жертвы

Новости » Промышленность    26.09.2019 - 19:35
В Броварах полицейский въехал в остановку, есть жертвы
Фото: ДТП в Броварах (facebook.com/UA.National.Police)

В результате ДТП погибла женщина, еще два человека получили травмы

В Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку гражданского транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По сообщению полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в остановку.

"Сегодня, 26 сентября, в 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта. Водитель, находившийся за рулем, не справился с управлением и въехал в остановку. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения и погибла одна женщина", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Броварах (facebook.com/UA.National.Police)

По предварительной информации водитель является сотрудником управления полиции охраны.

"По данному факту назначено служебное расследование, на время которого начальника Государственной охранной службы Киевской области отстранен от исполнения служебных обязанностей. О происшествии сообщено ГБР", - сообщили в полиции.

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