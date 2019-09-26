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В Киеве фура въехала в остановку

Новости » Происшествия    26.09.2019 - 03:22
В Киеве фура въехала в остановку
Фото: на месте происшествия ("Киев Оперативный")

Пострадал водитель грузовика

В Киеве водитель фуры вечером в среду, 25 сентября, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта на улице Братиславская, о жертвах не сообщается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Водителя грузовика зажало в кабине автомобиля, из него его доставали спасатели.

По предварительным данным он пытался избежать столкновения с пешеходом, который нарушал ПДД.

"Водитель фуры, уходя от столкновения с пешеходом-нарушителем въехал в ограждение, а потом в остановку общественного транспорта. Водителя зажало в кабине, сейчас на месте спасатели ГСЧС пытаются его достать", - говорится в сообщении.

Фото: на месте ДТП с фурой в Киеве

Видео момента ДТП на ул. Братиславской Подробнее тут - https://kyivoperativ.info/dtp/dtp-s-postradavshimi-na-ulice-bratislavskoj-po-predvaritelnym-dannym-voditel-fury-uxodya-ot-stol/ Видео - Igor S.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 25 вересня 2019 р.

Напомним, Киевский райсуд Одессы арестовал водителя фуры Александра Орловского, который является подозреваемым по делу о ДТП с 9 погибшими в Овидиопольском районе. Орловский за рулем фуры выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку, которая в результате удара перевернулась.

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