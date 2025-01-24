У Львівській області ворожі дрони пошкодили житловий будинок
Минулої ночі Львівську область атакували чотири ворожі безпілотники типу "Шахед". Внаслідок падіння уламків в одному з районів пошкоджено приватний житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового.
Як зазначив Козицький, воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100% та знищили усі ворожі цілі.
Водночас, в одному з сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "Шахеда", пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч - вирва, діаметром 4 метри.
"За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі", - написав він.
Садовий зазначив, що під час ранкової атаки ворожий дрон частково пошкодив приватний будинок і автомобіль у селі Підбірці Львівської громади.
У будинку вибито вікна. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Мер попросив повідомляти про наслідки атак на Гарячу лінію міста за номером 15-80.
Атака російських дронів на Україну
Минулої ночі 24 січня російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
У Львові та області було чутно вибухи через роботу сил ППО.
Крім того, у двох населених пунктах Київської області через падіння БпЛА загорілися приватний і десятиповерховий будинки. Є поранені й загиблі.
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