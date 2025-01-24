Во Львовской области вражеские дроны повредили жилой дом
Прошлой ночью Львовскую область атаковали четыре вражеских беспилотника типа "Шахед". В результате падения обломков в одном из районов поврежден частный жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.
Как отметил Козицкий, воины ПВО и мобильные огневые группы сработали на 100% и уничтожили все вражеские цели.
В то же время, в одном из сел Львовского района в результате падения обломков "Шахеда", поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, рядом - воронка, диаметром 4 метра.
"По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", - написал он.
Садовый отметил, что во время утренней атаки вражеский дрон частично повредил частный дом и автомобиль в селе Подборцы Львовской общины.
В доме выбиты окна. К счастью, никто из людей не пострадал.
Мэр попросил сообщать о последствиях атак на Горячую линию города по номеру 15-80.
Атака российских дронов на Украину
Минувшей ночью 24 января российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
Во Львове и области были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.
Кроме того, в двух населенных пунктах Киевской области из-за падения БпЛА загорелись частный и десятиэтажный дома. Есть раненые и погибшие.
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