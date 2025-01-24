Во Львовской области вражеские дроны повредили жилой дом

Прошлой ночью Львовскую область атаковали четыре вражеских беспилотника типа "Шахед". В результате падения обломков в одном из районов поврежден частный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.

Как отметил Козицкий, воины ПВО и мобильные огневые группы сработали на 100% и уничтожили все вражеские цели.

В то же время, в одном из сел Львовского района в результате падения обломков "Шахеда", поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, рядом - воронка, диаметром 4 метра.

"По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", - написал он.

Садовый отметил, что во время утренней атаки вражеский дрон частично повредил частный дом и автомобиль в селе Подборцы Львовской общины.

В доме выбиты окна. К счастью, никто из людей не пострадал.

Мэр попросил сообщать о последствиях атак на Горячую линию города по номеру 15-80.