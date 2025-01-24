ua en ru
Пт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Львівській області працює ППО по ворожих дронах

Львів, П'ятниця 24 січня 2025 05:06
UA EN RU
У Львівській області працює ППО по ворожих дронах Фото: російські ударні БпЛА долетіли до західної України (Полтавська ОВА)
Автор: Валерій Савицький

Україну продовжують атакувати російські ударні дрони. У Львівській області працює ППО по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської військової адміністрації Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового.

"На Львівщині працює ППО. Нічого не знімаємо, ніде не викладаємо. Локацій не називаємо!", - написав він.

Мер Львова Андрій Садовий заявив про рух ворожого дрона курсом на Львів.

О 5:01 моніторингові канали повідомили про вибухи у місті.

Оновлено 05:10

Козицький повідомив, що станом на зараз у повітряному просторі Львівської області "Шахедів" нема.

Однак, за його словами, фіксують два над Тернопільською і 1 – над Хмельницькою областями. Тримають курс на на Львівську область.

Оновлено 5:45

Максим Козицький повідомив, що зараз у повітряному просторі Львівської області перебувають три ворожих безпілотники. Триває бойова робота.

Андрій Садовий зазначив, що на території Львівської області рухаються ще два ворожих безпілотники.

Атака російських дронів

Ввечері у четвер, 23 січня, російські терористи запустили ударні дрони в напрямку України. Повітряна атака "Шахедами" триває досі.

Близько 02:00 у Києві пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих цілях.

У Київській області БпЛА пошкодили приватних житловий будинок і багатоповерхівку. Є загиблі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
NEWS
Трамп закликав ОПЕК знову знизити ціну на нафту, щоб зупинити війну РФ проти України
Трамп закликав ОПЕК знову знизити ціну на нафту, щоб зупинити війну РФ проти України
DAILY
"Зараз переломний хід війни". Розвідники бригади "Рубіж" про задачі на "нулі", ТЦК і мобілізацію
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Зараз переломний хід війни". Розвідники бригади "Рубіж" про задачі на "нулі", ТЦК і мобілізацію