У Львівській області вирішили щоранку ненадовго зупиняти рух транспорту: про що йдеться

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про запровадження в регіоні щоденної зупинки руху транспорту вранці на одну хвилину. Нагадувати про це водіям будуть поліцейські.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис посадовця у Facebook.
За словами Козицького, зупинку транспорту у Львівській області запроваджують під час загальнонаціональної хвилини мовчання.
"Відповідне рішення сьогодні (у п'ятницю, 14 лютого, - Ред.) ухвалила Рада оборони області", - уточнив він.
Очільник Львівської ОВА пояснив, що щоранку о 9:00 поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки.
"Усі транспортні засоби в населених пунктах призупинятимуть рух на хвилину, за винятком автомобілів екстрених служб", - наголосив посадовець.
Він пояснив, що така ініціатива є важливою частиною вшанування пам'яті загиблих у війні, а також повідомив, що зупинку транспорту в області під час хвилини мовчання популяризувала громадська ініціатива "Вшануй", ідейною натхненницею якої була полегла Героїня, госпітальєрка і журналістка Ірина Цибух.
Насамкінець Козицький нагадав, що попереду - дві важливі дати:
"Закликаю жителів Львівщини 20 та 24 лютого о 09:00 згадати тих, хто загинув у війні проти цинічної Росії. Нехай хвилина мовчання о 09:00 стане щоденною традицією нашої вдячності й пам’яті перед загиблими", - підсумував він.
Нагадаємо, 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський видав указ №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".
Ним було започатковано проведення щоденно о 9 годині ранку загальнонаціональної хвилини мовчання у всіх засобах масової інформації (незалежно від форми власності).
Мета такого заходу - вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги та самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії РФ проти України.
Згодом до щоденної хвилини мовчання в Україні пропонували додати важливу молитву.
Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що в Києві напрацювали рекомендації щодо проведення хвилини мовчання. Вони передбачають, зокрема, заходи з інформування населення у громадському транспорті.
Згодом Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Крім того, у КМДА пояснили, чи зупинятиметься столичний транспорт щоранку.
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