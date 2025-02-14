У Львівській області вирішили щоранку ненадовго зупиняти рух транспорту: про що йдеться

Коли саме й навіщо призупинятимуть рух транспорту у Львівській області

За словами Козицького, зупинку транспорту у Львівській області запроваджують під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

"Відповідне рішення сьогодні (у п'ятницю, 14 лютого, - Ред.) ухвалила Рада оборони області", - уточнив він.

Очільник Львівської ОВА пояснив, що щоранку о 9:00 поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки.

"Усі транспортні засоби в населених пунктах призупинятимуть рух на хвилину, за винятком автомобілів екстрених служб", - наголосив посадовець.

Він пояснив, що така ініціатива є важливою частиною вшанування пам'яті загиблих у війні, а також повідомив, що зупинку транспорту в області під час хвилини мовчання популяризувала громадська ініціатива "Вшануй", ідейною натхненницею якої була полегла Героїня, госпітальєрка і журналістка Ірина Цибух.

Насамкінець Козицький нагадав, що попереду - дві важливі дати:

20 лютого - вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні;

24 лютого - третя річниця повномасштабного вторгнення.

"Закликаю жителів Львівщини 20 та 24 лютого о 09:00 згадати тих, хто загинув у війні проти цинічної Росії. Нехай хвилина мовчання о 09:00 стане щоденною традицією нашої вдячності й пам’яті перед загиблими", - підсумував він.

Допис Козицького (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)