Для киян готують новий вид оповіщення, але йдеться не про тривогу

У Києві напрацювали рекомендації щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Вони передбачають, зокрема, заходи з інформування населення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Загальнонаціональна хвилина мовчання в Києві: що може змінитись

У КМДА розповіли, що пропозиції щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання напрацювала Координаційна рада з підготовки та впровадження Концепції меморіалізації учасників та подій російсько-української війни (створена за дорученням міського голови Віталія Кличка).

За словами очільниці ради - депутатки Київської міської ради Вікторії Мухи - рекомендації були розроблені спільно:

з ініціаторами відповідної електронної петиції;

з громадською організацією "Вшануй";

з представниками міської влади.

"Ми прагнемо, щоб хвилина мовчання о 9:00 стала важливим щоденним ритуалом пам'яті для громади Києва. Це прояв поваги та вдячності Захисникам і Захисницям, які поклали життя за Україну. І важливий символ єдності у вшануванні військових і цивільних, які загинули під час російсько-української війни", - наголосила голова Координаційної ради.

Вона нагадала, що кожен українець "має усвідомлювати свою відповідальність за збереження пам'яті про загиблих".

"Тож запрошуємо киян долучатися та рекомендуємо установам, закладам й організаціям (незалежно від форми власності) призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів", - додала Муха.

Зазначається, що рекомендації передбачають заходи з інформування про початок хвилини мовчання:

у мобільному застосунку "Київ Цифровий";

через трансляцію оголошень у громадському транспорті;

через звукові системи оповіщення на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності;

на рекламних носіях.

Було розроблено також рекомендації щодо текстового й аудіовізуального супроводження хвилини мовчання.

"Місто звернеться до операторів реклами щодо розміщення цифрового інформаційного повідомлення для інформування та нагадування про початок хвилини мовчання", - розповіла Муха.

Тим часом телеканал "Київ" і радіостанція "Київ FM" продовжать оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання у прямому ефірі.

"Також планується проведення інформаційно-комунікаційної кампанії. А комунальні заклади освіти мають і надалі проводити щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання", - повідомила очільниця Координаційної ради.

У КМДА наголосили, що окрему увагу в рекомендаціях приділили адаптації проведення хвилини мовчання в умовах воєнного стану.

Так, у разі оголошення повітряної тривоги, пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку.

Уточнюється, що рекомендації до проекту рішення передали до Київської міської ради - для подальшого розгляду та ухвалення на найближчому пленарному засіданні.