До щоденної хвилини мовчання в Україні пропонують додати важливу молитву: про що йдеться

На порталі електронних петицій до Кабінету міністрів опубліковано пропозицію додати молитву "Отче наш" до загальнонаціональної хвилини мовчання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію .

Що саме пропонує автор петиції

Автор петиції - Давидюк Юлія Юріївна - звертається до прем'єр-міністра України із проханням: зробити всі необхідні кроки для якнайскорішого включення "Загальнонаціональної молитви "Отче наш" в ефір державного телебачення поруч із "Загальнонаціональною хвилиною мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України".

"Український народ добре пам'ятає чудеса Божі на Майдані 2013-2014 років, коли Господь нам допоміг вистояти. Допоміг - бо молилися. Наші воїни тепер мають безліч свідчень Божих чудес внаслідок звершених молитов до Господа. Це неспростовні факти, які відбувались і відбуваються тепер, свідками та очевидцями Божих неймовірних справ, Його допомоги, стали тисячі наших громадян", - йдеться у тексті документа.

Відтак авторка петиції просить урядовців зробити все від них залежне, щоб "Слово Боже щоденно звучало в ефірі державного телебачення України для спонукання кожного християнина, кожного українця до щирого звернення у молитві до Нашого Всемогутнього Бога".

"Пане прем'єр-міністре, ваша посада - це велика відповідальність перед Богом та народом України. Схваліть правильне рішення, зробіть все можливе від себе, щоб спільна для всіх християн молитва "Отче наш" почала лунати в ефірах усіх доступних засобів масової інформації", - додала Давидюк.

Петиція до КМУ №41/007288-24еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Зазначимо, що станом на 14:30 середи, 6 листопада, під петицією зібрано 6 253 підписи (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 58 днів.

Реакція Волинської єпархії ПЦУ

Митрополит Луцький та Волинський Михаїл закликав українців підтримати петицію до Кабінету міністрів України щодо включення Господньої молитви до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Він нагадав, що "на сайті КМУ розміщено петицію про включення молитви "Отче наш" в ефір державного телебачення поруч із загальнонаціональною хвилиною мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України".

"Прохання поширити це повідомлення по своїх церквах в Україні", - додали у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.

Уточнюється, що проти цієї ініціативи "є серйозний супротив", адже Верховна Рада та Адміністрація президента буцімто "відмовилися реєструвати цю петицію на своїх ресурсах".

"Нам потрібно зібрати 25 000 підписів. Дякуємо кожному, хто долучиться до цієї справи", - підсумували в єпархії.