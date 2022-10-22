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У Львівській області відпрацювала ППО

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Львів, Субота 22 жовтня 2022 09:48
У Львівській області відпрацювала ППО Фото: у Львівській області відпрацювала ППО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У суботу, 22 жовтня, під час повітряної тривоги у Львівській області відпрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"У Львівській області працювала ППО. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - написав він.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Прольоти ворожих ракет були зафіксовані в різних куточках країни. Вже відомо про вибухи в Одеській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях, а також у Луцьку та Рівному. А в Київській області повідомили про роботу ППО.

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Львівська область вибухи ПВО
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