У Львівській області відпрацювала ППО

У суботу, 22 жовтня, під час повітряної тривоги у Львівській області відпрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"У Львівській області працювала ППО. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - написав він.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Прольоти ворожих ракет були зафіксовані в різних куточках країни. Вже відомо про вибухи в Одеській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях, а також у Луцьку та Рівному. А в Київській області повідомили про роботу ППО.

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