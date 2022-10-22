Во Львовской области отработала ПВО

В субботу, 22 октября, во время воздушной тревоги во Львовской области отработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во Львовской области работала ПВО. Подробности вскоре. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Напомним, утром 22 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Пролеты вражеских ракет были зафиксированы в разных уголках страны.Уже известно о взрывах в Одесской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях, а также в Луцке и Ровно. А в Киевской области сообщили о работе ПВО.

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