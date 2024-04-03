ua en ru
Ср, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львівській області сталася смертельна ДТП: рух трасою в бік Рави-Руської перекритий

Львівська область , Середа 03 квітня 2024 22:49
UA EN RU
У Львівській області сталася смертельна ДТП: рух трасою в бік Рави-Руської перекритий Фото: у Львівській області сталася смертельна ДТП (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Львівській області на трасі Тернопіль - Львів - Рава-Руська сталася ДТП із загиблими. Рух в обох напрямках перекритий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції.

"У зв'язку з ДТП із загиблими на автодорозі М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська в населеному пункті Мощана рух перекритий в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють усі необхідні служби. Про об'їзд згаданої ділянки повідомлять згодом.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.

Фото: у Львівській області сталася смертельна ДТП (t.me/patrolpolice_ua)

Оновлено 22:50

За інформацією поліції, на трасі організовано реверсивний рух.

ДТП у Львівській області

Нагадаємо, серйозна ДТП сталася у середу, 3 квітня, на об'їзній дорозі Львова. Рух трасою державного значення Київ-Чоп обмежили.

Також 21 березня у Львові на мосту сталася ДТП за участі 27 авто. Причиною аварії могла бути негода, тоді Львівську область накрив сильний туман, а видимість була значно обмежена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Львівська область
NEWS
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
DAILY
Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації