Во Львовской области произошло смертельное ДТП: движение по трассе в сторону Равы-Русской перекрыто

Во Львовской области на трассе Тернополь - Львов - Рава-Русская произошло ДТП с погибшими. Движение в обоих направлениях перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции.

"В связи с ДТП с погибшими на автодороге М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская в населенном пункте Мощана движение перекрыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают все необходимые службы. Об объезде данного участка сообщат позже.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута движения.

Фото: во Львовской области произошло смертельное ДТП (t.me/patrolpolice_ua)

Обновлено 22:50

По информации полиции, на трассе организовано реверсивное движение.