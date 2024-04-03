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Во Львовской области произошло смертельное ДТП: движение по трассе в сторону Равы-Русской перекрыто

Львовская область, Среда 03 апреля 2024 22:49
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Во Львовской области произошло смертельное ДТП: движение по трассе в сторону Равы-Русской перекрыто Фото: во Львовской области произошло смертельное ДТП (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львовской области на трассе Тернополь - Львов - Рава-Русская произошло ДТП с погибшими. Движение в обоих направлениях перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции.

"В связи с ДТП с погибшими на автодороге М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская в населенном пункте Мощана движение перекрыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают все необходимые службы. Об объезде данного участка сообщат позже.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута движения.

Фото: во Львовской области произошло смертельное ДТП (t.me/patrolpolice_ua)

Обновлено 22:50

По информации полиции, на трассе организовано реверсивное движение.

ДТП во Львовской области

Напомним, серьезное ДТП произошло в среду, 3 апреля, на объездной дороге Львова. Движение по трассе государственного значения Киев-Чоп ограничили.

Также 21 марта во Львове на мосту произошло ДТП с участием 27 авто. Причиной аварии могло быть ненастье, тогда Львовскую область накрыл сильный туман, а видимость была значительно ограничена.

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ДТП Львовская область
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