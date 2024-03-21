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У Львові на мосту трапилась масштабна ДТП за участю 27 авто

Львів, Четвер 21 березня 2024 08:40
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У Львові на мосту трапилась масштабна ДТП за участю 27 авто Фото: у Львові на мосту трапилась масштабна ДТП за участю 27 авто 21 березня (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Наталія Гурковська

У Львові у четвер, 21 березня, на Скнилівському мості зіткнулися 27 авто. Там сталися одразу три аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області, Telegram-канал мера Львова Андрія Садового, Львівську міськраду.

"На Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій сталося три ДТП, зіштовхнулися близько 25 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції.

Як зазначають в поліції, рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести.

Як повідомляє Львівська міськрада, постраждалих внаслідок аварії немає.

Як об'їхати

За словами мера Львова, в аварії зіткнулись аж 27 машин.

"Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі. Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну", - розповів Садовий.

Рух громадського транспорту

Громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мосту з затримкою.

Туман у Львівській області

Крім того, поліцейські попереджають про туман у Львівській області зранку, 21 березня.

"Закликаємо водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Під час туману обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями", - наголошують в поліції.

Що робити

  • Відмовтеся від ризикованих маневрувань, а в разі потреби зменште швидкість руху транспортного засобу;
  • Тримайте дистанцію, не наближайтеся близько до авто, що рухається попереду;
  • При зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію;
  • Пішоходи, позначте себе на дорозі і переходьте дорогу лише переконавшись у безпечності.

Погода в Україні

Сьогодні, 21 березня, повітря в Україні прогріється до +12 градусів.

На вихідних буде ще тепліше. 22 березня +10...+14 градусів, а 23 березня, у Всесвітній день метеоролога, та 24 березня +12....+17 градусів.

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