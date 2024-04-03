На об'їзній Львова сталася серйозна ДТП: рух трасою Київ-Чоп обмежили

Серйозна ДТП сталася у середу, 3 квітня, на об'їзній дорозі Львова. Рух трасою державного значення Київ-Чоп обмежили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області у Telegram.

Як зазначають правоохоронці, аварія трапилася на залізничному мості поблизу повороту на населений пункт Давидів біля Львова.

На опублікованих кадрах помітно, що два автомобілі було серйозно пошкоджені. Поліція заявила, що є постраждалі. Їх кількість не повідомляється.

Через ДТП рух трасою Київ-Чоп обмежили. Патрульні здійснюють реверсне регулювання руху та забезпечують охорону місця події.

"Там вже працюють усі необхідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху. Будьте обережні на дорозі", - додають патрульні.