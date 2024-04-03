На об'їзній Львова сталася серйозна ДТП: рух трасою Київ-Чоп обмежили
Серйозна ДТП сталася у середу, 3 квітня, на об'їзній дорозі Львова. Рух трасою державного значення Київ-Чоп обмежили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області у Telegram.
Як зазначають правоохоронці, аварія трапилася на залізничному мості поблизу повороту на населений пункт Давидів біля Львова.
На опублікованих кадрах помітно, що два автомобілі було серйозно пошкоджені. Поліція заявила, що є постраждалі. Їх кількість не повідомляється.
Через ДТП рух трасою Київ-Чоп обмежили. Патрульні здійснюють реверсне регулювання руху та забезпечують охорону місця події.
"Там вже працюють усі необхідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху. Будьте обережні на дорозі", - додають патрульні.
Нагадаємо, 21 березня у Львові на мосту сталася ДТП за участі 27 авто. Причиною аварії могла бути негода, тоді Львівську область накрив сильний туман, а видимість була значно обмежена.
За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.
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