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На об'їзній Львова сталася серйозна ДТП: рух трасою Київ-Чоп обмежили

Львів, Середа 03 квітня 2024 11:43
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На об'їзній Львова сталася серйозна ДТП: рух трасою Київ-Чоп обмежили Фото: біля Львова сталася серйозна ДТП 3 квітня (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Наталія Юрченко

Серйозна ДТП сталася у середу, 3 квітня, на об'їзній дорозі Львова. Рух трасою державного значення Київ-Чоп обмежили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області у Telegram.

Як зазначають правоохоронці, аварія трапилася на залізничному мості поблизу повороту на населений пункт Давидів біля Львова.

На опублікованих кадрах помітно, що два автомобілі було серйозно пошкоджені. Поліція заявила, що є постраждалі. Їх кількість не повідомляється.

Через ДТП рух трасою Київ-Чоп обмежили. Патрульні здійснюють реверсне регулювання руху та забезпечують охорону місця події.

"Там вже працюють усі необхідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху. Будьте обережні на дорозі", - додають патрульні.

На об'їзній Львова сталася серйозна ДТП: рух трасою Київ-Чоп обмежили

Нагадаємо, 21 березня у Львові на мосту сталася ДТП за участі 27 авто. Причиною аварії могла бути негода, тоді Львівську область накрив сильний туман, а видимість була значно обмежена.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

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