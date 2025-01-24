Во Львовской области работает ПВО по вражеским дронам
Украину продолжают атаковать российские ударные дроны. Во Львовской области работает ПВО по вражеским целям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской военной администрации Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.
"На Львовщине работает ППО. Ничего не снимаем, нигде не выкладываем. Локаций не называем!", - написал он.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил о движении вражеского дрона курсом на Львов.
В 5:01 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в городе.
Обновлено 05:10
Козицкий сообщил, что по состоянию на сейчас в воздушном пространстве Львовской области "Шахедов" нет.
Однако, по его словам, фиксируют два над Тернопольской и 1 - над Хмельницкой областью. Держат курс на Львовскую область.
Атака российских дронов
Вечером в четверг, 23 января, российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины. Воздушная атака "Шахедами" продолжается до сих пор.
Около 02:00 в Киеве раздались взрывы из-за работы ПВО по вражеским целям.
В Киевской области БпЛА повредили частных жилой дом и многоэтажку. Есть погибшие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.