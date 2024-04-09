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У Львівській області працює ППО

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Під час атаки ударними безпілотниками з боку Росії у Львівській області повідомили про роботу Протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

"На Львівщині працює ППО", - написав він. 

Раніше Козицький повідомив, що "Шахеди" рухаються курсом на Стрий.

О 3:46 він попередив про ще одну групу дронів, що рухаються на Львівську область з боку Тернопільщини.

Нагадаємо, російські війська атакують територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Повідомляється, що ворог запустив дрони з південного напрямку.

Вибухи вже пролунали у Полтавській області.

Також звуки вибухів чули на Хмельниччині.

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