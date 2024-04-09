В ходе атаки ударными беспилотниками со стороны России во Львовской области сообщили о работе противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.
"Во Львовской области работает ПВО", - написал он.
Ранее Козицкий сообщил, что "Шахеды" двигаются курсом на Стрый.
В 3:46 он предупредил о еще одной группе дронов, двигающихся на Львовскую область со стороны Тернопольской.
Напомним, российские войска атакуют территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Сообщается, что враг запустил дроны из южного направления.
Взрывы уже раздались в Полтавской области.
Также звуки взрывов слышали в Хмельницкой области.
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