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Пролунали вибухи у Хмельницькій області

Вівторок 09 квітня 2024 03:40
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Пролунали вибухи у Хмельницькій області Фото: пролунали вибухи у Хмельницькій області (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У ніч на 9 квітня у Хмельницькій області було чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Хмельницький.

"У Хмельницькій області чути звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу", - повідомили журналісти.

Повітряні Сили попереджали про рух "Шахедів" у бік Хмельницької області.

"Кілька груп БПЛА у Вінницькій області рухаються на захід/північний захід", - повідомили Повітряні Сили.

В даний момент карта повітряних тривог виглядає так:

Пролунали вибухи у Хмельницькій областіФото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Хмельницькій області

Раніше ми писали, що у Хмельницькій області 6 квітня були вибухи. Повітряні Сили повідомляли про безпілотники у напрямку регіону.

Також ми писали, що наприкінці березня на Хмельниччині пролунали вибухи. Повітряні Сили повідомляли про безпілотники.

Також ми повідомляли, що 24 березня у Львівській та Хмельницькій областях були вибухи. Росіяни запустили по регіонах дрони.

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