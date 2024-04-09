Пролунали вибухи у Хмельницькій області

У ніч на 9 квітня у Хмельницькій області було чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Хмельницький.

В даний момент карта повітряних тривог виглядає так:

"Кілька груп БПЛА у Вінницькій області рухаються на захід/північний захід", - повідомили Повітряні Сили.

Повітряні Сили попереджали про рух "Шахедів" у бік Хмельницької області.

"У Хмельницькій області чути звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу", - повідомили журналісти.

Вибухи у Хмельницькій області

Раніше ми писали, що у Хмельницькій області 6 квітня були вибухи. Повітряні Сили повідомляли про безпілотники у напрямку регіону.

Також ми писали, що наприкінці березня на Хмельниччині пролунали вибухи. Повітряні Сили повідомляли про безпілотники.

Також ми повідомляли, що 24 березня у Львівській та Хмельницькій областях були вибухи. Росіяни запустили по регіонах дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.