ua en ru
Вт, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Полтавській області пролунав вибух

Вівторок 09 квітня 2024 01:53
UA EN RU
У Полтавській області пролунав вибух Фото: у Полтавській області пролунав вибух (Павло Петров)
Автор: Владислав Прийменко

У Полтавській області вночі 9 квітня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Новини.

"У Полтавській області пролунав вибух", - повідомили журналісти "Суспільного".

В області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників в області.

"Шахеди" у Полтавській області - курсом на Полтаву", - написали Повітряні Силі.

У Полтавській області пролунав вибухФото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Полтавській області

Раніше ми повідомляли, що в Полтавській громаді ввечері 8 квітня пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки росіян.

Пізніше голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив про влучення російських військ по житловому будинку. За його словами, частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Незабаром глава ОВА повідомив про збільшення кількості жертв. внаслідок атаки росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область Вибух Війна в Україні
NEWS
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче