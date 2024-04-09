У Полтавській області пролунав вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Новини.

"Шахеди" у Полтавській області - курсом на Полтаву", - написали Повітряні Силі.

В області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників в області.

Вибухи у Полтавській області

Раніше ми повідомляли, що в Полтавській громаді ввечері 8 квітня пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки росіян.

Пізніше голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив про влучення російських військ по житловому будинку. За його словами, частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Незабаром глава ОВА повідомив про збільшення кількості жертв. внаслідок атаки росіян.

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